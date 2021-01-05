Совсем скоро Россия планирует провести испытания МБР «Сармат» – нового вида вооружений, с которым не справится ни одна система ПВО на планете. Из-за технических причин и пандемии коронавируса тестовые запуски этих смертоносных боеприпасов несколько раз переносились, однако они все же состоятся в 2021 году, после чего баллистические ракеты поступят на вооружение.

По словам журналистов издания The Mirror, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», «Сармат» — это межконтинентальные ракеты, которые могут нести до 16 боеголовок. Дальность их полета составляет 9 900 километров, благодаря чему под прицелом РС-28 окажутся и большая часть территории Соединенных Штатов, и Европа.

Одной такой ракеты будет вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли, к примеру американский штат Техас или государство, по площади сопоставимое с Францией. При этом «Сармат» поражает цели незаметно для систем ПВО – увидеть эту ракету можно уже после того, как она поразит цель.