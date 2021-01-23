Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Рита Дакота посмеялась над недавним видеороликом Ксении Бородиной.

На своей странице в Instagram Бородина поделилась с подписчиками шуточным роликом, в котором представила сценку со своим мужем Курбаном Омаровым. В кадре Ксения показывает мужу банковскую карту, а на фоне звучит «Уи-и-и». В подписи Бородина интересуется у подписчиков, бывает ли у них так, что все деньги потратила, как в тумане.

В комментарии Рита Дакота сообщила, что деньги Бородина сама заработала, поэтому может делать «уи-и-и» сколько угодно. Так, уже давно в Сети ходят слухи о том, что в семье Бородиной и Омарова именно Ксения является основным добытчиком. Как уверены многие пользователи Сети, Курбан занимается воспитанием детей, в то время как Ксения работает. Сам же мужчина неоднократно говорил о своём бизнесе, однако поклонников Ксении это не убеждает.

Вам может понравиться

COVID-19 может повредить кровеносные сосуды в головном мозге

До сих пор считалось, что неврологические проявления COVID-19 являются результатом прямого повреждения…

Истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя» воздушной границы на Камчатке

Представители Тихоокеанского флота РФ сообщили, что в рамках учений экипаж истребителя МиГ-31…

Пентагон делает ставку на беспилотные морские корабли

Американские ВМС в ближайшие десятки лет примут на вооружение большое число беспилотных…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 23 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 января – пасмурно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 января – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 23 января – облачно с прояснениями, до 1 °C | Подольск: погода, 23 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 23 января – небольшая облачность, до 3 °C |