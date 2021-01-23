Певица Рита Дакота посмеялась над недавним видеороликом Ксении Бородиной.

На своей странице в Instagram Бородина поделилась с подписчиками шуточным роликом, в котором представила сценку со своим мужем Курбаном Омаровым. В кадре Ксения показывает мужу банковскую карту, а на фоне звучит «Уи-и-и». В подписи Бородина интересуется у подписчиков, бывает ли у них так, что все деньги потратила, как в тумане.

В комментарии Рита Дакота сообщила, что деньги Бородина сама заработала, поэтому может делать «уи-и-и» сколько угодно. Так, уже давно в Сети ходят слухи о том, что в семье Бородиной и Омарова именно Ксения является основным добытчиком. Как уверены многие пользователи Сети, Курбан занимается воспитанием детей, в то время как Ксения работает. Сам же мужчина неоднократно говорил о своём бизнесе, однако поклонников Ксении это не убеждает.