Атомная подлодка «Самара», относящаяся к проекту 981 «Щука-Б» будет отремонтирована и усовершенствована к 2023 году. После этого Тихоокеанский флот снова примет ее на вооружение.

Данная информация была раскрыта изданием ТАСС, сославшимся на собственный источник в российском ОПК. Отмечается, что судоремонтный центр «Звездочка» планирует закончить все ремонтные работы через два года. Затем должны будут стартовать испытания модернизированной подводной лодки.

Улучшенную субмарину собираются оснастить ракетами «Калибр-ПЛ». Еще один источник отмечает, что летом 2020 года осуществлялась первая фаза починки и усовершенствования данной АПЛ. В «Звездочке» при этом никак не прокомментировали эти сведения.