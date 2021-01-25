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В инструкции к российской вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение касательно ее использования пациентами, страдающими от онкологических заболеваний.

Указывается, что прививка данным медицинским препаратом несет риски для здоровья в случае, если человек болен раком. В группе риска также оказались люди с аутоиммунными болезнями, у которых могут развиться тяжелые формы заболевания, угрожающие жизни. Создатели вакцины рекомендуют россиянам обязательно посоветоваться с лечащим врачом, прежде чем прививаться.

В СМИ напоминают, что «Спутник V» был создан специалистами научного комплекса Гамалеи, расположенного в российской столице. Он оказался первой вакциной от COVID-19, которая прошла регистрацию. Разработчики отмечают, что ее эффективность равна 91,4 процентам.

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