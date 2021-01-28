Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что вернуть уровень занятости к показателям до начала пандемии коронавируса получится, если до конца 2021 года будет трудоустроен миллион человек.

Как он заявил, по всем субъектам России в региональных программах в настоящее время на меры по восстановлению занятости заложен почти 21 миллиард рублей. Также Котяков отметил, что работодатели получат субсидии в размере трёх МРОТ для трудоустройства безработных. Эти средства предназначены для тех безработных, которые зарегистрировались в центрах занятости до 1 января 2021 года. Благодаря этой программе удастся устроить на работу около 220 тысяч человек.

Кроме того, Котяков сообщил, что по каждому субъекту России в настоящее время были составлены «паспорт занятости» и «портрет безработного», благодаря чему они понимают особенности каждого регионального рынка труда. Это позволило составить индивидуальную программу по восстановлению занятости для каждого региона.