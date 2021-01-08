QAnon и штурм Капитолия США: офлайн-эффект онлайн-теорий заговора

Какова цена пропаганды, дезинформации и теорий заговора? Демократия и общественная безопасность – это всего лишь две вещи. Соединенные Штаты должны усвоить суровый урок того, как онлайн-пропаганда и дезинформация влияют на офлайн-жизнь.

В течение нескольких месяцев Дональд Трамп ложно утверждал, что ноябрьские президентские выборы были сфальсифицированы, и поэтому он не был переизбран. Слова президента подпитали теории заговора, распространяемые последователями движения QAnon.

В то время как сторонников теории заговора часто называют «сумасшедшими людьми в социальных сетях», сторонники QAnon были среди лиц, стоявших на передовой при штурме Капитолийского холма.

QAnon – это децентрализованное, идеологически мотивированное и жестокое экстемистское движение, основанное на необоснованной теории заговора, согласно которой глобальная группа сатанинских педофильских заговорщиков из числа элиты несет ответственность за все зло в мире. Сторонники QAnon также считают, что та же самая группа пытается свергнуть Трампа, в котором они видят единственную надежду на победу над ними.

Эволюция QAnon

Хотя это началось как серия теорий заговора и ложных предсказаний, за последние три года QAnon превратился в экстремистскую религиозно-политическую группировку.

Я изучаю движение более двух лет. QAnon – это то, что я называю гиперреальной религией. QAnon берет популярные культурные артефакты и интегрирует их в идеологическую структуру.

QAnon создавал угрозу безопасности последние три года

Пандемия COVID-19 сыграла важную роль в популяризации движения QAnon. Данные Facebook с начала 2020 года показывают, что членство в QAnon выросло на 581%, большая часть из этих людей пришла после того, как Соединенные Штаты закрыли свои границы в марте прошлого года в рамках стратегии сдерживания коронавируса.

Как отметил исследователь социальных сетей Алекс Каплан, 2020 год стал годом, когда «QAnon стал главной проблемой», поскольку движение первоначально набирало обороты, распространяя теории заговора и дезинформацию, связанные с COVID, а затем его поддержали 97 кандидатов в конгресс США.

Краудсорсинговые ответы

Суть QAnon заключается в его попытках описать и объяснить зло. Это о теодицее, а не о светских доказательствах. QAnon предлагает своим приверженцам комфорт в неопределенный – и беспрецедентный – век, поскольку движение краудсорсинга имеет ответ на любой вопрос.

QAnon становится основным повествователем, способным просто объяснить различные сложные события. Результатом является мировоззрение, характеризующееся резким разделением добра и зла, которое невозможно опровергнуть.

Независимо от того, сколько доказательств журналисты, ученые и гражданское общество предлагают в качестве опровержения утверждениям, продвигаемым в QAnon, это вопрос веры, особенно веры в Трампа и «Q», анонимного человека, который начал движение в 2017 году, опубликовав серию диких теорий о Глубинном Государстве.

Теории, подтвержденные Трампом

2020 год был также годом, когда Трамп наконец дал QAnon то, чего они всегда хотели – уважение. Как недавно написал Трэвис Вью, исследователь теории заговора и ведущий подкаста QAnon Anonymous: «За последние несколько месяцев… Трамп признал сообщество QAnon. Его последователи себе такого и представить не могли два с лишним года назад, когда я начал работу».

Трамп, юристы Сидни Пауэлл и Лин Вуд, а также «восходящая звезда» QAnon Рон Уоткинс – все они активно разжигают апокалиптические и антиправительственные устремления QAnon, продвигая теории заговора о мошенничестве на выборах.

Сомнения в справедливости выборов циркулировали как в ультраправых, так и в кругах QAnon. В октябре прошлого года я писал, что, если будут задержки или другие осложнения с окончательным результатом президентских выборов, это, вероятно, будет способствовать вере в их фальсификацию и созданию хаоса, который может обернуться насилием.

Надежда на чудеса

Штурм Капитолия США стал кульминацией того, что накапливалось в течение нескольких недель: «надежда» в кругах QAnon на то, что какое-то чудо посредством вице-президента Майка Пенса и другое конституционное колдовство отменят результаты выборов.

Вместо этого последователи QAnon теперь сталкиваются с концом президентства Трампа – где у них была свобода действий – и страхом перед тем, что принесет президентство Байдена.

Сложно понять, как люди могут верить в QAnon, когда так много его утверждений противоречат фактам? Атака на Капитолий показала настоящую опасность приверженцев сообщества.

Их воинствующая идеология, направленная против истеблишмента, уходящая корнями в квазиапокалиптическое желание разрушить существующий коррумпированный мир и положить начало обещанному золотому веку, была полностью продемонстрирована всем. Кто мог пропустить человека с оголенным торсом в меховой шапке, известного как QAnon Shaman в ротонду Капитолия?

Что будет теперь? QAnon, наряду с другими крайне правыми игроками, скорее всего, продолжит объединяться для достижения своих целей. Это может привести к новому насилию, вдохновленному QAnon, поскольку идеология движения продолжает набирать популярность в американской культуре.