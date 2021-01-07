В издании SANA сообщают, что средства противовоздушной обороны Сирии смогли отбить ракетную атаку, осуществленную вооруженными силами Израиля.

Указывается, что ракетный удар был совершен по объектам, расположенным в южной части страны. Военный источник отмечает, что пуск ракет осуществили с территории Голанских высот, которые сирийские власти считают оккупированными землями. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В СМИ напоминают, что прошлый ракетный обстрел со стороны Израиля был выполнен 30 декабря. Израильские военные нанесли удар по нескольким районам Дамаска. Сирийские системы противоракетной обороны смогли отразить эту атаку.