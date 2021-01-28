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Российский лидер Владимир Путин назвал деструктивной экономику, которая работает только «на миллион человек или даже на золотой миллиард». Он заявил, что необходимо устранять социальное неравенство в отдельных государствах, а также постепенно продвигаться к сравниванию уровней экономик разных стран.

Такое заявление Путин сделал на онлайн-форуме «давосская неделя». По словам президента России, модель, при которой меньшая часть населения страны получает в разы больше доходов, чем все остальные, не устойчива, и не имеет будущего.

Глава государства привел высказывания с международных форумов, авторы которых заявляют о необходимости обеспечить достойные условия жизни для каждого человека, а не только для «золотого миллиарда». По мнению Путина, именно в этом направлении должны двигаться все страны мира.

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