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Алексей Пушков, член Совфеда, подверг критике попытку Украины выставить Ивана Айвазовского и Сергея Королева представителями украинской нации.

Согласно его словам, киевские власти собирались «превратить» в украинцев множество ученых и художников. Подобные действия вызывают у сенатора сожаление. Он добавил, что ни Айвазовского, ни Малевича, ни Королева в мире не считают и не будут считать представителями украинской нации, так как они работали и творили в России.

Член Совета Федерации также отметил, что из-за запрета русского языка на Украине страну ждут негативные последствия. Пушков заявил, что Киев являлся крупным центром культуры и науки, и у него имелись все шансы на то, чтобы сохранить часть российской культуры. Однако теперь он станет лишь очередной «культурной провинцией Европы».

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