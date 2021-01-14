Певец Прохор Шаляпин рассказал, что при выборе своих возлюбленных всегда обращает внимание на их состоятельность.

37-летний артист прославился не только благодаря своему творчеству, но и из-за громких романов. Так, он сильно шокировал поклонников, когда женился на 64-летней предпринимательнице Ларисе Копенкиной. Правда, этот брак продержался год и был заключён, как заявил Шаляпин, по контракту. Не так давно стало известно о его новом романе с 40-летней миллионершей Татьяной Дэвис из Канады.

Несмотря на то, что Шаляпин сейчас в отношениях, он присматривается и к другим женщинам. Согласно его заявлению, списком его любовей является первая двадцатка Forbes богатейших женщин в мире. В основном они, как отметил Шаляпин, американки, но есть и китаянки, и даже японка.

Для того, чтобы получить расположение богатых женщин, Прохор тщательно следит за собой, и в скором времени планирует отправится на детокс в Сочи.