За депутата Ваху Агаева в день его смерти от коронавируса голосовали однопартийцы, которые не знали о случившемся несчастье, пояснил представитель комитета по регламенту и контролю Владимир Поздняков. Напомним, что ранее возникло небольшое недопонимание из-за того, что умерший парламентарий отдал свои голоса за восемь рассматриваемых на заседании законопроектов.

Поздняков разъяснил, что голосование за однопартийцев – это давно сложившаяся практика в российской Госдуме. По его словам, депутаты, которые сидят рядом друг с другом, отлично знают, как относятся их ближайшие соседи к тому или иному законопроекту.

С голосованием за Агаева произошла трагическая ошибка, которая, по мнению Позднякова, не должна повториться.

67-летний член партии КПРФ, возглавлявший думский комитет по финансовому рынку, умер 23 января. Перед этим стало известно, что он заболел коронавирусной инфекцией.