На канале «Звезда» появился видеоролик, на котором демонстрируется полет двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 над водами Арктического региона.

Отмечается, что боевые самолеты пролетели над Северно-Ледовитым океаном, а также Белым и Баренцевым морями. В рамках этого полета летчики отработали процедуру дозаправки в воздухе. Экипажи этих ракетоносцев часто осуществляют дальние перелеты. Все они проводятся в полном соответствии с международными нормами и правилами.

В СМИ указывают, что один Ту-160 способен нести до двенадцати ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. Их дальность поражения при этом может составить 3 500 километров, то есть ракетоносцу даже не нужно входить в область действия ПРО противника для выполнения пуска.