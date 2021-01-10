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Эскизы новейшего японского истребителя шестого поколения очень схожи с изображениями советского самолета Ту-128, который СССР разрабатывал еще в середине прошлого столетия, заявляют эксперты издания Avia. Pro. Но самое забавное, что характеристики двух этих воздушных машин, тоже очень похожи.

Эскизы истребителя опубликовало на своем официальном сайте японское военное ведомство. И специалисты сразу же заметили его схожесть с советским перехватчиком. Нельзя исключать, что именно он был взят за основу при создании концепта боевого самолета 6 поколения.

Эксперт Олег Лукьянов вообще считает, что проект японского истребителя вряд ли будет реализован. Он признает, что японцы умеют разрабатывать уникальные цифровые технологии, поэтому в качестве электроники и авионики будущего самолета никаких сомнений нет. Вот только для полета воздушной машине потребуется еще и долговечный, надежный и мощный мотор, а также планер, обладающий отличными аэродинамическими свойствами. Впрочем, заключает эксперт, все это Япония сможет купить у США. Только тогда называть этот истребитель японским будет немного некорректно.

Напомним, что ранее вице-премьер Борисов заявлял, что российский истребитель 6 поколения появится через 5-7 лет.

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