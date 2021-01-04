Певица Полина Гагарина в новогодние праздники собралась отдохнуть вместе с детьми на Мальдивах.

Однако её бывший супруг Дмитрий Исхаков не разрешил вывозить из России их общую дочь Мию. Свой запрет он объяснил тем, что Гагарина отправляется на отдых в компании не только детей, но и нового возлюбленного. Отпускать же трёхлетнюю дочь с незнакомым мужчиной он категорически не хотел.

Тем не менее, Гагариной удалось улететь с Мией и 13-летним Андреем, сыном от брака с Петром Кисловым, на частном самолёте. Также выяснилось, что вместе с ней действительно отправился на отдых 47-летний продюсер Владимир Чиняев.

На своей странице в Instagram Полина рассказала, что сняла номер в отеле Anantara Kihavah Maldives Villas. Стоимость отдыха в этом отеле, как сообщается, начинается от 300 тысяч рублей за сутки. Однако артистке очень хотелось провести время на море, и она решила не экономить на отдыхе.