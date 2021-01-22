Певица Полина Гагарина приняла участие в съёмках третьего сезона сериала «Бывшие» и исполнила довольно смелую роль.

Как сообщается, певица исполнит роль писательницы Елены Берн. Согласно сюжету сериала, её героиня возвращается из Парижа в Москву. Писательница страдает от одиночества, а также от пристрастия к алкогольным напиткам. Она начинает жить в номере в отеле, и в какой-то момент собирается принять участие в сексуальной оргии с молодой парой.

Первая серия проекта уже вышла на видеоплатформе START. Зрители, как отмечается, смогли увидеть обнажённую Гагарину, её ягодицы и грудь.

Как указывается, появление Гагариной в сериале поначалу многих разочаровало ещё до выпуска серии, однако, просмотрев её, зрители положительно оценили агрессивный образ певицы. Гагарина, как известно, окончила актёрскую студию МХАТ, однако ранее в качестве актрисы нигде не была задействована.