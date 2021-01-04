Полина Гагарина и Тимур Родригез стали ведущими новогоднего выпуска Comedy Club.

На сцене Гагарина привлекла к себе внимание странным выражением лица. В какой-то момент певица начала втягивать щеки и быстро моргать, держа при этом натянутую улыбку и «бегая» глазами в разные стороны. Всё это продолжалось около пяти секунд, однако операторы успели запечатлеть метаморфозы на крупный план.

Пользователи Сети задались вопросом, с чем может быть связано подобное поведение певицы. Как предположил Telegram-канал «Только никому», у Гагариной появился нервный тик из-за развода с Дмитрием Исхаковым. Кроме того, недавно он запретил вывозить их общую дочь Мию на отдых на Мальдивы. Однако певица всё равно нашла способ улететь вместе с дочерью.