Певица Настя Каменских вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков в Instagram новой откровенной фотографией.

В кадре Каменских предстала в пятнистом купальнике-бикини, сопроводив кадр философским высказыванием. Как было замечено, купальник демонстрирует и без того замечательную фигуру певицы в выгодном свете, который, однако, был частично испорчен. Верх купальника выглядит так, словно бы весьма он мал певице.

Впрочем, многие подписчики практически не обратили на это внимания, но довольны они всё равно не были. Некоторые заявили, что Каменских уже пора думать о детях, а не о том, как встать перед диваном и в какой позе. Также было отмечено, что подобные пикантные кадры наблюдаются на странице Насти уже много лет, и нет никакого творческого роста.

Многие поклонники, тем не менее, выразили восхищение фигурой певицы и её философским текстом, в котором она предложила наслаждаться каждым моментом.