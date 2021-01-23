Индианка Саана Шетти рассказала, как ей удалось похудеть на 40 килограмм всего лишь за пять месяцев.

По словам женщины, в возрасте 32-х лет врачи выявили у неё повышенный уровень холестерина и сахара в крови. Ей посоветовали похудеть, или быть готовой к тому, что она будет часто болеть. Саана решила похудеть, и для начала отказалась от сахара, а также стала соблюдать диету.

На завтрак она обычно ела пшеничные блины, к которым были добавлены соусы с карри и чесноком. На обед у неё было традиционное овощное рагу с лепешкой. Ужинала Саана блюдом, в приготовлении которого использовались зерна раги. Кроме того, женщина стала более активной – она начала гулять каждый день как минимум полтора часа. Также она пробует заниматься йогой.

Главным секретом похудения Саана назвала умеренное питание и контроль за порциями. Ещё она отметила, что важным является то, как человек ест. К примеру, она очень тщательно пережевывала пищу.