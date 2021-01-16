В Подмосковье найдены тела подполковника и его супруги, которые, судя по обнаруженным в квартире предметам, скончалась в ходе БДСМ-сессии.

Полиция узнала о смерти супругов от их дочери. 44-летний мужчина не вышел на работу, после чего начальство позвонило его дочке. Девушка отправилась к родителям и нашла их мертвыми. Тела скончавшихся были покрыты синяками. Приехавшие на место происшествия полицейские нашли в жилище БДСМ-предметы, наркотики и шприцы.

По словам экспертов, вначале скончалась 45-летняя жена подполковника, а затем и он сам. Девушка отметила, что знала о необычных «играх» своих родителей. Они нередко запирались в квартире на несколько дней, прося дочку заранее привезти им продукты.