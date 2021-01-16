Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Подмосковье найдены тела подполковника и его супруги, которые, судя по обнаруженным в квартире предметам, скончалась в ходе БДСМ-сессии.

Полиция узнала о смерти супругов от их дочери. 44-летний мужчина не вышел на работу, после чего начальство позвонило его дочке. Девушка отправилась к родителям и нашла их мертвыми. Тела скончавшихся были покрыты синяками. Приехавшие на место происшествия полицейские нашли в жилище БДСМ-предметы, наркотики и шприцы.

По словам экспертов, вначале скончалась 45-летняя жена подполковника, а затем и он сам. Девушка отметила, что знала о необычных «играх» своих родителей. Они нередко запирались в квартире на несколько дней, прося дочку заранее привезти им продукты.

Вам может понравиться

Американские эксперты называют авианосец “Адмирал Кузнецов” “проклятым” и призывают отказаться от него

Новые универсальные десантные корабли принесут России гораздо больше пользы, чем авианосец «Адмирал…

Экономист Хазин: Путин готовит в России экономический “переворот”

Президент РФ Владимир Путин готовит «переворот», который положительно скажется на будущем экономики…

ВКС РФ перебрасывает личный состав и технику в зону конфликта курдов и турок

Российские ВКС проявляют повышенную активность на севере Сирии в ответ на попытки…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 16 января – небольшой снег, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 января – небольшой снег, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 января – пасмурно, до -14 °C | Королев: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | Подольск: погода, 16 января – небольшой снег, до -15 °C | Армавир: погода, 16 января – небольшой снег, до -1 °C |