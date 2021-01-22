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Подольское предприятие ЦНИИточмаш работает над созданием новой экипировки «Сотник» третьего поколения. Она, по словам представителей «Ростеха», заменит снаряжение «Ратник».

Сообщается, что производителю удалось существенно уменьшить вес новой экипировки в сравнении с предыдущими моделями, а также повысить уровень ее защиты. Так, специально разработанные амортизирующие материалы будут гасить ударную силу осколков, летящих со скоростью почти до 700 метров в секунду.

Разработчики рассказали, что экипировка выполняется из полиэтиленовых волокон, которые по прочности превосходят остальные известные материалы. Преимуществом материала также назвали хорошую эластичность и возможность легко подгонять снаряжение по фигуре, чтобы оно не мешало свободно двигаться в бою.

Точные сроки поступления «Сотника» в войска неизвестны, но ориентировочно разработчики называют 2025-2026 годы.

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