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Представители Пенсионного фонда напомнили россиянам, что на детей, которые появятся на свет до 31 марта текущего года, можно получить единовременную выплату в размере 5 000 рублей. Заявление на эту помощь от государства можно подавать до той же даты включительно.

В ПФР отмечают, что подача заявления предусмотрена только для тех семей, в которых появляется первенец. Оформить на него выплату можно либо непосредственно в отделениях фонда, либо через портал Госуслуг.

Если ребенок не первый и его родители ранее получали какие-либо выплаты от государства, то заявление подавать не нужно. Средства будут начислены и отправлены на счет семьи в автоматическом режиме.

Сообщается, что выплаты в пять тысяч рублей на детей до восьми лет поручил организовать российский лидер Владимир Путин на своей пресс-конференции. Она была произведена автоматически в декабре. При этом деньги к Новому году получили 14 миллионов детей.

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