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Пенсионный фонд России в будущем сможет лишать граждан, не имеющих в России постоянного места жительства, пенсии.

Как сообщается, сейчас иностранцам, а также лицам без гражданства, в случае, если они постоянно проживают в России, полагается пенсия. Для её оформления указанным категориям граждан требуется действительный вид на жительство в России. Эти документы они обязаны предоставить в ПФР.

Когда этот документ будет аннулирован, начисление пенсии, соответственно, должно быть прекращено. Но иногда по каким-либо причинам информация о том, что вид на жительство иностранца был аннулирован, не приходит в ПФР. В итоге гражданину продолжается начисляться пенсия, которая ему больше не полагается.

В итоге ПФР могут дать право, при котором они будут лишать пенсии иностранцев на основании аннулирования у них вида на жительство в России. Рассмотрение данной инициативы должно состояться в весеннюю сессию.

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