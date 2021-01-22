Певица Кети Топурия, являющаяся солисткой группы «А’Студио», родила второго ребёнка.

Согласно информации СМИ, певица находилась в одной из лучших столичных клиник. Роды прошли 21 января, информацию об этом подтвердили в близком окружении артистки. Также они сообщили, что и мама, и ребёнок чувствуют себя хорошо. Отмечается, что у Топурии родился сын, какое ему дали имя – на данный момент неизвестно.

Свою беременность певица предпочитала скрывать долго время, и официально заявила только во время премьеры клипа «Се ля ви», в котором она продемонстрировала свой округлившийся живот. Впрочем, поклонники уже давно подозревали, что она находится в интересном положении.

Сын является для Топурии вторым ребёнком – также у неё есть пятилетняя дочь от брака с Львом Гейхманом. Отцом мальчика является Лев Деньгов, с которым она тайно сыграла свадьбу в ноябре.