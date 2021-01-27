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Британские палеогенетики предположили, что первые собаки были одомашнены почти 23 000 лет назад в Сибири.

Изучив окаменелости некоторых представителей древних псов, живших тысячи лет назад вместе с племенами индейцев, приплывшими в Америку, исследователи выяснили, что они являлись близкими родственниками современных сибирских лаек. Проведенный анализ также продемонстрировал, что эти животные попали на континент около 16 400 лет назад.

Сделанное открытие указывает на то, что эти собаки были одомашнены в Сибири примерно за 7 000 лет до переселения в Северную Америку. Специалисты собираются в дальнейшем расшифровать ДНК древних псов, живших в других частях света, чтобы получить дополнительные доказательства для своей теории.

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