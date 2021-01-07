Китайские ученые взяли на себя руководство развертыванием первой в мире квантовой сети, включающей две станции космической связи, а также 700 оптических сегментов. В этой сети информация будет передаваться по каналам спутниковой связи. При этом она будет максимально защищенной за счет того, что для передачи ключей применяются фотоны.

Сообщается, что сеть развернута специально для тех предприятий, ведомств и министерств, которым нужны максимально защищенные каналы передачи информации. Взломать ее с использованием каких-либо современных технологий не представляется возможным, так как попытка перехвата фотонов вычисляется моментально.

Китай развивает каналы квантовой передачи данных еще с 2017 года. Ученые сообщают о том, что ранее был установлен рекорд по времени отправки ключей с помощью фотонов на расстояние 500 км. Для этой цели применялась технология Twin-field QKD, которая предполагает передачу сигналов без необходимости в установке ретранслятора.

В новой сети ключи будут создаваться еще быстрее – скорость их передачи составит чуть менее 50 Кбит в секунду.