читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В эфире канала ТВЦ вышла передача «В тени Примадонны», которая вызвала среди артистов большой скандал.

Как сообщается, в передаче, вышедшей в рамках проекта «Линия защиты», был затронут вопрос артистов, которые ушли с большой эстрады. В ходе передачи было предположено, что имеется связь между уходом этих артистов, и влиянием Аллы Пугачевой.

В итоге получившаяся передача очень сильно возмутила тех, кто принимал участие в записи интервью. Так, певец Игорь Наджиев рассказал, что дал интервью длиной около получаса, однако в эфир вышел пятиминутный фрагмент, в котором речь шла только о Пугачевой.

На аналогичную ситуацию пожаловалась и Лика Стар, интервью с которой и вовсе длилось 2,5 часа, была поднята тема о её дальнейших творческих планах, но в итоге в передаче остались лишь слова о Пугачевой. При этом во время монтажа её слова были вырезаны из контекста.

Вам может понравиться

В больнице Липецка умер замёрзший на трассе мужчина

В больнице Липецка скончался 35-летний мужчина, который замёрз на трассе. Как сообщается,…
  • Анна
  • 16.01.2021
  • читать 1 минуту

В Санкт-Петербурге таксиста, смотревшего порно при пассажирах, арестовали на пять суток

В Санкт-Петербурге арестовали водителя такси, который смотрел порно при своих пассажирах. Как…
  • Анна
  • 17.01.2021
  • читать 1 минуту

Польские эксперты раскритиковали превратившиеся в хлам F-16 ВВС Ирака

Военные специалисты польского агентства Defence24 сообщили, что истребители F-16 иракских ВВС, купленные…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 января – пасмурно, до -7 °C | город Мытищи: погода, 18 января – облачно с прояснениями, до -18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 18 января – небольшой снег, до -7 °C | Подольск: погода, 18 января – облачно с прояснениями, до -20 °C | Армавир: погода, 18 января – пасмурно, до -4 °C |