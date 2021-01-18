В эфире канала ТВЦ вышла передача «В тени Примадонны», которая вызвала среди артистов большой скандал.

Как сообщается, в передаче, вышедшей в рамках проекта «Линия защиты», был затронут вопрос артистов, которые ушли с большой эстрады. В ходе передачи было предположено, что имеется связь между уходом этих артистов, и влиянием Аллы Пугачевой.

В итоге получившаяся передача очень сильно возмутила тех, кто принимал участие в записи интервью. Так, певец Игорь Наджиев рассказал, что дал интервью длиной около получаса, однако в эфир вышел пятиминутный фрагмент, в котором речь шла только о Пугачевой.

На аналогичную ситуацию пожаловалась и Лика Стар, интервью с которой и вовсе длилось 2,5 часа, была поднята тема о её дальнейших творческих планах, но в итоге в передаче остались лишь слова о Пугачевой. При этом во время монтажа её слова были вырезаны из контекста.