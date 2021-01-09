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Екатерина Бурляева, диетолог из РФ, во время беседы с журналистами «Российской газеты» перечислила продукты, способные усугубить состояние пациента, заразившегося COVID-19.

Речь не идет об одномоментном влиянии, то есть ни один продукт не способен привести к заражению коронавирусом – он лишь увеличивает риск инфицирования или ухудшает течение болезни, если злоупотреблять им. Например, если съесть один соленый огурец, то от него не загустится кровь, но если скушать целую банку и не запить ее водой, то это непременно случится.

Необходимо также потреблять меньше сахара и соли, а также убрать из рациона мучные изделия или снизить их количество до минимума. Не следует также пить газированные и сокосодержащие напитки. Врач советует отказаться от колбасы, свинины, сосисок и говядины. К тому же запрещается есть фастфуд, майонез и чипсы.

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