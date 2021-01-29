В ближайшее время Соединенные Штаты начнут расширение своих военных баз в Саудовской Аравии, сообщил СМИ представитель американского оборонного ведомства Антон Семелрот. Он заявил, что об этом уже достигнуты все необходимые договоренности с Эр-Риядом.

Помимо этого, Пентагон договорился с руководством Саудовской Аравии об использовании морских и военных баз, принадлежащих самому арабскому государству. По мнению экспертов, все этом может говорить только об одном – о готовящемся вооруженным конфликте между Соединенными Штатами и Ираном.

Вполне вероятно, что воевать никто пока не собирается. Однако США уже сейчас выясняют у своего союзника в ближневосточном регионе наличие возможностей для сдерживания Тегерана.

Известно, что для своих военных нужд Пентагон выбрал авиабазы Короля Фахда в Таифе и Короля Фейсала в Табуке. Кроме того, представители Минобороны США осмотрели порт Янбу, а также провели ряд тестовых операций, включающих отправку и доставку военных грузов.