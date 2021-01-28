В информагентстве Bloomberg отметили, что Минобороны США может завершить программу F-35 уже через два-три года. Причиной этому являются конструктивные недостатки самолетов и отсутствие у них боевых испытаний.

Речь идет об истребителях пятой генерации, разработанных специалистами американской компании Lockheed Martin. Вскоре после начала их серийного выпуска у них обнаружились неполадки в функционировании ряда систем. По этой причине их массовое производство отложили, причем, теперь неизвестно, когда оно начнется. В декабре прошлого года планировались осуществить боевые испытания самолета, но это мероприятие так и не состоялось.

В ближайшем будущем должна пройти независимая техническая оценка воздушного судна. Затем в период с июля по декабрь 2021 года состоятся новые боевые тесты. Проведенные раннее экспертизы показали наличие у F-35 более 800 недостатков. Однако в корпорации отмечают, что речь идет о низкоприоритетных неисправностях, которые будут скоро устранены.