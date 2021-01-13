Представители управления СКР по Якутии сообщили, что 31-летнего ранее судимого мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за попытку совращения одиннадцатилетнего мальчика.

Согласно версии следствия, подсудимый в мае прошлого года отправился на рыбалку вместе со своим знакомым и его несовершеннолетним сыном. Выбрав подходящий момент, он позвал мальчика в лес для сбора хвороста, а затем попытался изнасиловать его. Однако школьник начал активно сопротивляться, чем привлек внимание мотоциклиста, проезжавшего неподалеку. В результате злоумышленник скрылся.

Мальчик рассказал отцу о случившемся и тот сразу же отправился в полицию. Позднее преступника задержали. Он признался в содеянном, но затем отказался от своих показаний. Однако судья на основе собранных доказательств все равно признал его виновным и приговорил к тюремному заключению.