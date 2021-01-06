Актёр Павел Деревянко рассказал о том, что смог отправиться на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет из-за долгов.

Как он сообщил в Stories Instagram, ему и дочери запретили покидать Россию из-за имеющихся у актёра штрафов и долгов за автомобиль. При этом он отметил, что у него уже около полутора лет нет авто, поэтому ситуация кажется ему весьма непонятной.

Однако отправиться на Мальдивы ему всё же удалось, несмотря на запрет. Как объяснил Деревянко, этому поспособствовали его знакомые, которые «порешали» эти вопросы на достаточно высоком уровне. Согласно его сообщению, решить вопрос с неоплаченными штрафами в итоге ему удалось буквально за одни сутки.

Впрочем, вскоре видеозапись была удалена, однако позже её опубликовали на Telegram-канале «Не Малахов».