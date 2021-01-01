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1 января 2021 года в мире должно родиться 370 000 детей, средняя продолжительность жизни которых составит 84 года. Лидерство по количеству новорожденных – у Индии, где сегодня на свет появятся 60 тысяч младенцев.

Следом за Индией в этом своеобразном рейтинге разместились Китай, Индонезия, Пакистан и Нигерия. В России, по данным, представленным ЮНИСЕФ, появится около пяти тысяч новых граждан. Их средняя продолжительность жизни составит 88 лет.

ЮНИСЕФ также привела статистику по наиболее распространенным именам младенцев. В России таковыми являются Иван у мальчиков и Мария у девочек. Кроме того, женское имя пользуется популярностью и в целом ряде других стран – в Мексике, Польше, Испании, Хорватии и в Соединенных Штатах.

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