Год назад мир только начинал узнавать о загадочном вирусе, который убивал людей в китайском городе Ухань. Хотя последовавшая за этим пандемия коронавируса была беспрецедентной для современных людей, человеческий опыт в отношении бедствий и кризисов, очевидно, не нов.

Джин Слик, академик, преподающая программы управления стихийными бедствиями, изучала, как люди реагируют на различные типы катастроф. Существуют общие закономерности в том, как люди реагируют на подобные события, независимо от того, была ли причиной опасность стихийной, технологической или антропогенной природы.

Во время холодной войны опасения в США по поводу нарушения общественного порядка и повсеместная паника из-за риска взрыва атомной бомбы привели к изучению поведения людей в ситуациях коллективного стресса.

Мифы о социальных срывах

Мифы о социальном распаде во время бедствий по-прежнему преобладают и продолжают использоваться средствами массовой информации для определения реакции общества на определенные типы кризисов. Но в первую очередь реакция людей является просоциальной.

Когда на сообщества влияют события, угрожающие жизни и безопасности, типичным ответом является сближение людей, совместный сбор информации и материалов.

Каждый из следующих восьми распространенных типов поведения, связанных с реакцией граждан на прошлые кризисы и бедствия, также наблюдался во время пандемии COVID-19 по всему миру. Поведение не исключает друг друга, но отражает разные мотивы.

Помощь

В ответ на страдания других люди предлагают помощь множеством способов. Альтруистические действия во время пандемии включали в себя создание групп по уходу и взаимопомощи для удовлетворения ряда основных потребностей, включая творческие инициативы по созданию средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств для рук и аппаратов ИВЛ. В связи с пандемией мы все сталкиваемся с одной и той же угрозой, и поэтому люди также приняли меры, чтобы помочь уменьшить распространение вируса, надев маски, социально дистанцировавшись и работая из дома, когда это было возможно.

Чувство тревоги

Тревожность была повышена во время пандемии по разным причинам. Ограничения для посетителей, из-за которых члены семьи не могли видеться с близкими в больницах, интернатах или домах престарелых, а также беспокойство об условиях в таких учреждениях. Технологии помогли общаться лицом к лицу, несмотря на разделение. Для решения проблемы неопределенности и риска были разработаны инструменты, помогающие безопасно навещать кого-либо во время пандемии

Эвакуация/возвращение

События, вызывающие разрушение, часто приводят к эвакуации людей из пострадавшей области. Хотя пандемия не разрушила физическую инфраструктуру в сообществах, она вызвала миграцию. Люди переехали, чтобы снизить риск заражения вирусом или из-за косвенных воздействий пандемии, включая закрытие университетов и потерю работы или дохода. Многие переезды были совершены с семьей. Пока рано говорить, сколько из переехавших в конце концов вернется.

Поддержка

Люди часто выражают поддержку и благодарность тем, кто участвовал в официальных мероприятиях. Выражения поддержки медицинским и другим работникам были очевидны, особенно в первые месяцы пандемии. Формы поддержки включали исполнение музыки в определенное время каждый день, вывешивание плакатов на окна, освещение достопримечательностей и рассказ историй. Особая благодарность была выражена таким группам, как водители грузовиков, которые продолжали обеспечивать перемещение товаров через границы.

Любопытство

Людей интересуют угрозы личной безопасности, выходящие за рамки их жизненного опыта, при этом интерес возникает из-за новизны события и желания разобраться в ситуации. Любопытство по поводу угрозы и потенциальных воздействий приводит к поведению, направленному на поиск информации, при этом метод получения информации зависит от близости к зоне воздействия. В первые месяцы распространения COVID-19 люди обращались к Интернету, а также к традиционным и социальным сетям, чтобы узнать о том, что происходит в Ухане, а затем в Италии и других странах. Поскольку глобальное распространение вируса приблизило угрозу к дому, люди стали искать информацию о том, что известно о передаче COVID-19, и о возможных профилактических мерах.

Свидетельствование

Люди, которые становятся свидетелями события, рассказывали о том, что произошло. Обмен опытом из первых рук стал возможным благодаря повсеместному использованию сотовых телефонов и социальных сетей. Гражданские журналисты в Китае пошли на значительный риск, поделившись фотографиями последствий нового коронавируса в Ухане через YouTube. Истории врачей и медсестер на передовой в Италии и других странах предупредили людей о воздействии вируса. Эти данные из первых рук позволяют стать свидетелями события из вторых рук, а грубость свидетельских показаний вызывает эмоциональную реакцию, которая затем становится мотивом для других действий.

Траур

Пандемия привела к значительным человеческим жертвам. Ограничения повлияли на то, как люди могут собраться, чтобы скорбеть, и повлияли на сам процесс скорби. Было уделено внимание поиску других способов. Публичные формы увековечения включали такие мероприятия, как церемонии проезда со свечами, а также создание мемориалов на местах с использованием крестов, флагов, фотографий и цветов для чествования погибших. Также были созданы виртуальные мемориалы в память о медицинских работниках и гражданах, умерших от COVID-19.

Эксплуатация

Несмотря на то, что большинство моделей поведения во время бедствий и кризисов просоциально, есть люди, которые пользуются кризисной ситуацией для личной выгоды. Такие примеры поведения на раннем этапе пандемии включают накопление средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для рук с целью перепродажи и получения существенной выгоды. В первые месяцы пандемии высокий спрос и ограниченные запасы или нарушенные цепочки поставок привели к завышенным ценам на некоторые продукты.