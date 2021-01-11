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Оральный секс провоцирует заражение вирусом папилломы человека, на основе которого потом формируется рак ротовой полости и гортани, сообщила Вирджиния Дрейк, возглавляющая масштабное исследование с группой ученых из Университета Джона Хопкинса.

Дрейк также пояснила, что риск возникновения онкологического заболевания во многом зависит от возраста сексуального партнера. Чем он больше, тем выше вероятность заражения ВПЧ и формирования из него раковой опухоли.

Ученые отмечают, что в течение многих лет медицина не замечала проблем, которые могут развиться из оральных ласк. Но исследование, в котором приняли участие 163 человека с онкологическими заболеваниями, сформировавшимися из-за ВПЧ, показало, что для выяснения причин заболевания очень важны такие факторы, как возраст начала половой жизни, практикуемые виды секса и его интенсивность, а также возраст полового партнера.

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