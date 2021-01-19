В Сети появились фотографии «российских» истребителей МиГ-29 над территорией Ливии, которые разоблачают обман стран Запада.

Ранее Соединенные Штаты обвинили РФ в том, что она якобы осуществила переброску своих боевых самолетов в Ливию, публикуя фотографии соответствующих воздушных судов. Однако недавно в Интернете появились снимки, на которых эти МиГ-29 можно рассмотреть с другого ракурса. Оказалось, что они не принадлежат России, Египту или Сирии.

Дело в том, что на хвостовой части самолета нанесена эмблема Ливийской национальной армии. Что касается обнаружения истребителей без каких-либо опознавательных символов, то речь идет о МиГ-29, которые возвращались с ремонта.