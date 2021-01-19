читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты портала «Суточно.ру» подсчитали среднюю стоимость аренды жилья в столице РФ на посуточной основе. Она равна 4,45 тысячи рублям.

Следует отметить, что в 2019 году данный параметр составлял 3,8 тысячи рублей, то есть рост составил примерно 17%. Основной причиной роста цен стала пандемия коронавирусной инфекции, так как немало россиян решили отказаться от поездок в Москву, поэтому квартиры начали простаивать, что ударило по доходам их владельцев.

В результате арендодателям пришлось либо перепрофилироваться на долгосрочную сдачу жилья, либо повысить цены, чтобы не уйти из рынка. Отмечается, что в 2020 году объем бронирования посуточной недвижимости упал на 45%, но длительность съема не изменилась – она все так же составляет в среднем 3 дня.

Вам может понравиться

Al Mayadeen: США нанесли авиаудар по центральной провинции Ирака

Мощный авиаудар потряс центральную провинцию Бабиль в Ираке, сообщает ливанский телевизионный канал…

Константин Сивков перечислил эффективные способы борьбы с американскими авианосцами

Соединенные Штаты полностью уверены, что наличие у них авианосцев позволит моментально получить…

В Подмосковье погиб ребенок при катании с горки на игровой площадке

В издании ТАСС, сославшемся на прокуратуру Подмосковья, сообщили, что в населенном пункте…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 19 января – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – небольшая облачность, до -16 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Армавир: погода, 19 января – небольшой снег, до -2 °C |