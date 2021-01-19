Специалисты портала «Суточно.ру» подсчитали среднюю стоимость аренды жилья в столице РФ на посуточной основе. Она равна 4,45 тысячи рублям.

Следует отметить, что в 2019 году данный параметр составлял 3,8 тысячи рублей, то есть рост составил примерно 17%. Основной причиной роста цен стала пандемия коронавирусной инфекции, так как немало россиян решили отказаться от поездок в Москву, поэтому квартиры начали простаивать, что ударило по доходам их владельцев.

В результате арендодателям пришлось либо перепрофилироваться на долгосрочную сдачу жилья, либо повысить цены, чтобы не уйти из рынка. Отмечается, что в 2020 году объем бронирования посуточной недвижимости упал на 45%, но длительность съема не изменилась – она все так же составляет в среднем 3 дня.