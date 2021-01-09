Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что намерены «бороться за свободу судоходства» по Большому Северному пути, заявляет американский контр-адмирал Кеннет. Брейтуэйт. А это означает, что вновь будут организовывать провокации неподалеку от арктических берегов, игнорируя требования Китая и России.

Министр американских ВМС в очередной раз дал понять, что Соединенные Штаты не собираются следовать правилам, установленным Россией. То есть, за 45 дней до прохода боевого корабля подавать соответствующий запрос, в котором нужно указывать данные судна и капитана. Делая такие заявления, он должен осознавать, что игнорирование требований может стать причиной вооруженного конфликта в Арктике.

Игнорирует правила и Британия, корабли которой неоднократно появлялись в арктических водах без получения соответствующего разрешения и без российского лоцмана. Однако как британские, так и американские суда не приспособлены для ведения боевых действий в северном регионе. Поэтому в случае прямой конфронтации они вряд ли смогут рассчитывать на успех.