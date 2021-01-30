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Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что маски следует носить даже после того, как пандемия коронавируса закончится.

Как отметил Онищенко, после того, как большая часть населения пройдёт вакцинацию от коронавируса, действующий масочный режим можно будет отменить. До этого момента, как он считает, даже тем людям, которые поставили вакцину или переболели коронавирусом и выработали антитела, следует носить маски. В настоящее время лишь небольшой процент россиян поставили себе прививку от коронавируса.

Кроме того, Онищенко указал, что маски следует носить в общественных местах во время распространения сезонных заболеваний – к примеру, гриппа или ОРВИ. Эти инфекции могут быть даже более тяжёлыми, чем коронавирус. Подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, как указывается, начинается в сентябре.

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