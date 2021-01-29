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Звонок вновь избранного президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину с множеством претензий показывает, что глава Соединенных Штатов совсем не намерен налаживать отношения с РФ. И это лучший вариант для Варшавы, сообщает польское издание Onet Wiadomości.

Авторы пишут, что Байден извлек уроки из совершенных ранее ошибок и не будет пытаться перезагрузить отношения с Россией, как делали другие американские лидеры. Новый президент в первом же разговоре с Путиным поднял неприятные для него темы и при этом жестко настаивал на своем, что можно назвать серьезным сдвигом в политике США.

По словам польских журналистов, Байден занимал пост вице-президента при Бараке Обаме и видел, как тот снова и снова попадает в ловушку перезагрузки. Поэтому сам он не собирается повторять ошибок своих предшественников и продолжит жесткую политику в отношении России. Что является отличной новостью для Польши.

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