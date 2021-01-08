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Певица Ольга Бузова, как стало известно, тайно вышла замуж на Давида Манукяна.

Как отмечается, несколько дней назад пара отправилась отдыхать на Мальдивы, где и состоялась свадьба. Причем Манукян намекал на торжество несколько дней назад, но на тот момент свадьба была лишь предположением.

Теперь же в Сети появилось видео с церемонии. Так, бракосочетание было организовано на пляже. При этом на свадьбе, кроме молодожёнов, был только обслуживающий персонал, состоящий из местных жителей.

Для пары поставили шатёр, а на столе подготовили свадебный торт и шампанское. Церемония прошла под традиционный марш Мендельсона, во время которого Ольга и Давид дали друг другу клятвы верности.

Указывается, что из-за того, что свадьба прошла на Мальдивах, в России она не имеет юридической силы, и само торжество, по всей видимости, носит символический характер. Кроме того, отмечается, что именно в этот день отношениям Бузовой и Манукяна исполняется 17 месяцев.

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