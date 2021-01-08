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Специалисты выяснили, что люди, которые являются носителями коронавируса без проявления симптомов, передают инфекцию больше, чем в половине случаев.

Так, обнаружилось, что в случае контакта с бессимптомными носителями вируса передача коронавируса случается примерно в 59% случаев. Также указывается, что в 35% случаев вирус передался ещё до того, как у носителя стали очевидны хотя бы первые признаки заболевания. Ещё в 24% случаев симптомы у носителя не проявляются вовсе.

Как заявил глава Центра по контролю за инфекционными заболеваниями Джей Батлер, для того, что борьба с коронавирусом была более успешной, необходимо также устранить «молчаливую пандемию» и применять инструменты для смягчения последствий. До массовой вакцинации именно это поможет замедлить распространение инфекции.

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