читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты захватили российский комплекс «Панцирь-С1» у Ливийской национальной армии, сообщает турецкий портал SavunmaSanayiST. По данным журналистов, он был потерян ЛНА в очередном бою с боевиками Правительства национального согласия, поддерживаемого Анкарой.

Сообщается, что силы Хафтара в нескольких коротких сражениях не сумели противостоять боевикам ПНС, в результате чего было уничтожено большое количество имеющегося в распоряжении ЛНА вооружения. В его число вошли и российские комплексы «Панцирь-С1». Известно, что почти два десятка ЗПРК противник уничтожил, но один из них достался врагу без видимых повреждений.

Больше всего обрадовались этому Соединенные Штаты, которые практически сразу организовали операцию по переброске столь желанного трофея на свою территорию. По словам журналистов, для этой цели использовался транспортник C-17 Globemaster III, который перевез ЗПРК сперва в Германию, а затем в США.

Американские источники заявили, что намерены использовать «Панцирь-С1» для защиты своих гражданских самолетов от возможных угроз с воздуха. Однако эксперты прекрасно понимают, что главная цель заключается в изучении российского комплекса и особенностей его конструкции.

Вам может понравиться

Жириновский: Зюганов был сержантом и не знает, что дежурные офицеры не снимают штанов

В ответ на заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова о скором размещении войск…

Японские эксперты: Китайские ракеты не способны попасть в авианосец США с расстояния больше 1000 км

Китайские баллистические ракеты вряд ли смогут попасть в американский авианосец с дистанции…

Ирландский сенатор заявил, что в пропаже местного дельфина виноваты россияне и Путин

Россияне и лично президент РФ замешаны в том, что из гавани Дингла…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 28 января – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до 4 °C |