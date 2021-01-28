Соединенные Штаты захватили российский комплекс «Панцирь-С1» у Ливийской национальной армии, сообщает турецкий портал SavunmaSanayiST. По данным журналистов, он был потерян ЛНА в очередном бою с боевиками Правительства национального согласия, поддерживаемого Анкарой.

Сообщается, что силы Хафтара в нескольких коротких сражениях не сумели противостоять боевикам ПНС, в результате чего было уничтожено большое количество имеющегося в распоряжении ЛНА вооружения. В его число вошли и российские комплексы «Панцирь-С1». Известно, что почти два десятка ЗПРК противник уничтожил, но один из них достался врагу без видимых повреждений.

Больше всего обрадовались этому Соединенные Штаты, которые практически сразу организовали операцию по переброске столь желанного трофея на свою территорию. По словам журналистов, для этой цели использовался транспортник C-17 Globemaster III, который перевез ЗПРК сперва в Германию, а затем в США.

Американские источники заявили, что намерены использовать «Панцирь-С1» для защиты своих гражданских самолетов от возможных угроз с воздуха. Однако эксперты прекрасно понимают, что главная цель заключается в изучении российского комплекса и особенностей его конструкции.