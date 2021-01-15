Один из жителей Одессы пообщался с российскими СМИ и рассказал, что много украинцев с удовольствием перебрались бы в Крым на ПМЖ. Он привел несколько причин, по которым у граждан Украины возникает такое желание.

Во-первых, на протяжении 4 лет (до 2018 года) никаких проблем в пересечении границы для украинцев не было, поэтому многие мигрировали еще тогда. Это означает, что на полуострове можно легко социализироваться и даже найти хороших знакомых, которые помогут освоиться.

Во-вторых, Крым уверенно развивается, поэтому здесь постоянно нужны рабочие руки. Следовательно, найти новое место работы с достойной зарплатой будет совсем несложно.

В-третьих, жителям полуострова улыбнулась удача, когда они попали в Россию вместе со своей родной землей. Все, кто мечтает мигрировать в Крым, надеются, что часть этой удачи попадет и на них.

Сейчас попасть в Крым гораздо сложнее, так как пограничники очень внимательно проверяют документы и проводят досмотры. Поэтому украинцев, отправляющихся на работу, могут просто не пропустить и отправить обратно.