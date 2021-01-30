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Издание New York Times сообщило об уничтожении одного из руководителей организации ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная на территории России) в результате авиаудара, нанесенного международной коалицией. Напомним, что это объединение, действующее в Ираке, возглавляют Соединенные Штаты.

Убитым лидером террористической группировки оказался Абу Ясир (Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи). Вместе с ним коалиция уничтожила еще девять боевиков.

По словам представителя коалиционных сил Уэйна Маротто, уничтожение Ясира станет серьезной потерей для террористов. Он возглавлял группировки боевиков на территории Ирака и намеревался вернуть организацию на главные правящие роли в этой стране.

Атака коалиционных сил стала актом возмездия за акцию, проведенную террористами неделю назад. Тогда из-за взрыва в Багдаде пострадало более 100 мирных жителей. Еще 32 человека были убиты.

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