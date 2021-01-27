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На портале подмосковного правительства появилась информация об освобождении от уплаты взносов на капремонт новой категории местных жителей.

Отмечается, что платить соответствующие взносы больше не придется жильцам тех многоквартирных зданий, которые были внесены в программу реновации. Данный законопроект ранее был подписан Андреем Воробьевым, руководителем региона. Их освободят от соответствующей обязанности, начиная с первого месяца того года, на который намечено переселение.

В случае если областные власти установили более ранний срок, то не оплачивать взносы можно будет уже с данного числа. Что касается ранее уплаченных денежных средств, то их планируется использовать для реализации проекта по возведению новой жилой недвижимости.

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