Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях ряд СМИ сообщил о том, что в Нижегородской области мужчина ожил после трёх дней пребывания в морге.

Согласно сведениям СМИ, 56-летний мужчина имел проблемы с сердцем, и однажды ему стало плохо. Он позвал на помощь соседку и попытался вызвать «скорую помощь», после чего потерял сознание. Очнулся мужчина уже в морге, чем весьма напугал санитаров. Указывается, что в холодильнике морга он пролежал около трёх суток.

Ситуацией заинтересовалось министерство здравоохранения региона, которое обзвонило все морги для того, чтобы установить, где именно произошёл инцидент. Однако выяснилось, что нигде «чудесного воскрешения» в праздники зафиксировано не было.

В итоге Минздрав признал информацию о пролежавшем три дня в морге мужчине недостоверной. Также было указано, что в моргах Нижегородской области тела не лежат столько времени без проведения вскрытия.

Вам может понравиться

Игрок «Рубина» Иван Игнатьев устроил танцы на пляже с бутылкой пива

Футболиста Ивана Игнатьева из «Рубина» раскритиковали за видеозапись, которую он недавно опубликовал…
  • Анна
  • 06.01.2021
  • читать 1 минуту

В римском Колизее появится пол как во времена гладиаторов

Вообразить себя гладиатором на арене древнего амфитеатра Рима скоро станет возможно благодаря…

В Краснодаре задержали девушку, которая залезла на главную ёлку и повредила декорации

В Краснодаре правоохранительные органы задержали девушку, которая залезла на главную елку города.…
  • Анна
  • 09.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 января – переменная облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 9 января – небольшой снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 января – ясно, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Королев: погода, 9 января – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 9 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 9 января – пасмурно, до 14 °C |