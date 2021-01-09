На днях ряд СМИ сообщил о том, что в Нижегородской области мужчина ожил после трёх дней пребывания в морге.

Согласно сведениям СМИ, 56-летний мужчина имел проблемы с сердцем, и однажды ему стало плохо. Он позвал на помощь соседку и попытался вызвать «скорую помощь», после чего потерял сознание. Очнулся мужчина уже в морге, чем весьма напугал санитаров. Указывается, что в холодильнике морга он пролежал около трёх суток.

Ситуацией заинтересовалось министерство здравоохранения региона, которое обзвонило все морги для того, чтобы установить, где именно произошёл инцидент. Однако выяснилось, что нигде «чудесного воскрешения» в праздники зафиксировано не было.

В итоге Минздрав признал информацию о пролежавшем три дня в морге мужчине недостоверной. Также было указано, что в моргах Нижегородской области тела не лежат столько времени без проведения вскрытия.