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Новогоднее шоу Ивана Урганта «Ciao, 2020» набрало более семи миллионов просмотров на YouTube.

Как отмечается, шоу было сделано в итальянском стиле, и всю передачу ведущие и гости программы разговаривали и пели песни на итальянском языке. При этом успех шоу обеспечили, в том числе, и итальянские зрители – около миллиона просмотров было собрано в итальянском сегменте YouTube.

Главные итальянские СМИ с большим восторгом отозвались о выпуске, а Ивана Урганта, который стал Джованни Урганти в шоу, журналисты назвали российским Джимми Фэллоном и Дэвидом Леттерманом. Также указывается, что шоу представляет собой отличную пародию на эстраду Италии 80-х годов, и является гротексной сатирой, а также большим признанием в любви к Италии и итальянкой песни.

Сами создали шоу также заявляли, что уверены, что причиной успеха стала то, что шоу было сделано с любовью к Италии.

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