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Александр Жилин, российский полковник запаса, отметил, что РФ следует опасаться нового китайского вооружения, способного влиять на психику солдат.

Согласно его словам, данное оружие базируется на теории волн и напрямую влияет на мозг противника. После использования этой установки люди превращаются в безвольных рабов, что значительно упрощает захват территорий. В результате население можно превратить в обычную толпу, беспрекословно подчиняющуюся любым приказам.

Однако Виктор Литовкин, военный эксперт, не согласился с мнением военнослужащего, отметив, что жителям России не следует опасаться нападения со стороны китайцев. Бояться возможной атаки нужно жителям Соединенных Штатов, так как Китай в случае глобального конфликта нацелится именно на Америку.

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