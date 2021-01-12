Командующий морскими операциями американских ВМС Майкл Гилдэй назвал «чумой» новые боевые корабли, принадлежащие к проекту Littoral Combat Ship. Основанием для этого выступила неспособность судов разогнаться до заявленных разработчиком 47 узлов и несовершенство модульной конструкцией, которая вселяла большие надежды.

Разработчики намеревались создать универсальный боевой корабль, для изменения предназначения которого было достаточно просто поменять отдельные модули. Однако выяснилось, что при такой замене возникала необходимость в увеличении мощности двигателей. Кроме того, далеко не все модули помещались на подготовленные для них места из-за недостатка внутреннего пространства.

Головной корабль USS Freedom на декабрьских испытаниях полностью провалился – он не сумел обогнать сухогруз, оказавшийся в зоне учений. Также у отдельных судов проекта вышли из строя редукторы. Наконец, к минусам отнесли еще и слишком большое потребление топлива.