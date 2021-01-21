Гиперзвуковые ракеты, на создание которых Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов, по эффективности проигрывают обычным МБР и легко обнаруживаются военными спутниками, уверен австралийский военный эксперт Ричард Вуд. Он ссылается на исследование, которое провели американские ученые.

В своей публикации Вуд упоминает о компьютерном моделировании, которое показало – гиперзвуковые боеприпасы США гораздо медленнее доставляют к цели заряд, чем обычные баллистические ракеты. Помимо этого, они выделяют большое количество тепла, из-за чего при запуске и во время полета к цели их легко обнаруживают инфракрасные датчики спутников, расположенных на низкой орбите.

Американский эксперт подчеркивает, что деньги, которые США выделяют на создание гиперзвукового оружия, тратятся впустую. По той простой причине, что новые ракеты не позволят Вашингтону перехватить превосходство у Китая и России, на вооружении которых уже имеется несколько видов боеприпасов, избавленных от перечисленных недостатков. У Поднебесной это DF-17, которая вот-вот пройдет первые испытания, а у России – уже несколько раз протестированные и готовые к постановке на вооружение «Циркон», «Кинжал» и «Авангард».

Ранее китайские эксперты писали о том, что гиперзвуковые ракеты на эсминцах ВМС США не смогут напугать Россию.